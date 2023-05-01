İstanbulspor'dan altın değerinde üç puan

İstanbulspor ile Giresunspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetti.

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta İstanbulspor, Giresunspor'un 10 kişi yenerek hanesine altın değerindeki üç puanı ekledi.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golü 10. dakikada Eze filerle buluşturdu.

Giresunspor'da Bajic 17. dakikada penaltıdan yararlanamadı. İstanbulspor'da Simon Deli 49. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'de yenilmezlik serisini 4 maça çıkartan İstanbulspor, 32 puan yükselerek küme düşme hattında uzaklaştı. Sarı siyahlı ekip Giresunspor ile arasındaki puan farkını 5' yükseltti.

Ligde 15. yenilgisini alarak küme düşme hattında kalan Bitexen Giresunspor ise 27 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Bitexen Giresunspor 3-2 kazanmıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - İSTANBULSPOR ÖNE GEÇTİ - 10. dakikada İstanbulspor öne geçti. Okan Erdoğan'ın uzun pasında ceza sahası önünde yükselen Rroca topu kafayla Eze'ye indirdi. Bu futbolcu kale sahası önü sol çaprazından sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

GİRESUNSPOR PENALTI KAZANDI - 16. dakikada Bitexen Giresunspor penaltı kazandı. Campuzano'nun rakip ceza sahasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Sainz'ın ortasında top Duhaney'in eline çarpınca, hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

GİRESUNSPOR PENALTIDAN YARARLANAMADI - 17. dakikada penaltı atışını kullanan Bajic'in vuruşunda kaleci Jensen'den dönen topu Sainz tamamlamak istedi ama Jensen ikinci pozisyonda da gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı İstanbulspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

KIRMIZI KART - İSTANBULSPOR 10 KİŞİ KALDI - 47. dakikada Alper Uludağ'ın uzun pasında topa hareketlenen Bajic, ceza sahası önünde Simon Deli'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan bu pozisyonda Deli'ye sarı kart gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Kalkavan, 49. dakikada sarı kartı iptal ederek bu futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

70. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hayrullah, ceza sahası içine hareketlenen Serginho'ya ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, kaleci Jensen topu kontrol etmeyi başardı.

90+5. dakikada Faruk Can Genç'in uzun pasında ceza sahası sol çizgisinde topu kontrol eden Sainz, 2 rakibinden sıyrılıp topu çapraza çekti. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

Maçta başka gol olmadı ve İstanbulspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mete Kalkavan, Cevdet Kömürcüoğlu, Süleyman Özay

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Simon Deli, Ali Yaşar (Dk. 84 Jetmir Topalli), Ba, Onur Ergün, Lokilo (Dk. 72 Mehremic), Rroca (Dk. 72 Muammer Sarıkaya), Ethemi (Dk. 60 Mehmet Yeşil), Eze (Dk. 85 Duhan Aksu).

Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer (Dk. 85 Talha Ulvan), Arias (Dk. 69 Murat Cem Akpınar), Kadir Seven, Alper Uludağ (Dk. 69 Faruk Can Genç), Görkem Sağlam, Campuzano, Mejia (Dk. 69 Kuwas), Serginho (Dk. 74 Doğan Can Davas), Sainz, Bajic.

Gol: Dk. 10 Eze (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Dk. 49 Simon Deli (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Onur Ergün, Dk. 88 Jetmir Topalli, Dk. 90+1 Okan Erdoğan (İstanbulspor), Dk. 52 Hayrullah Bilazer, Dk. 90+1 Sainz (Bitexen Giresunspor)