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Spor
TRT SPOR 01.05.2023 17:13

Fenerbahçe deplasman başarısıyla dikkat çekiyor

Fenerbahçe, 32. hafta itibariyle deplasmanlarda en çok puan toplayan takım oldu. Sarı lacivertliler, oynadığı 15 maçta 35 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe deplasman başarısıyla dikkat çekiyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Jorge Jesus’un öğrencileri, evinden uzakta oynadığı 15 maçta 35 puan toplayarak, bu alanda zirvede yer aldı.

Sarı lacivertliler bu karşılaşmalarda, 11 galibiyet 2 beraberlik 2 de mağlubiyet yaşadı. Son 9 dış saha karşılaşmasında kaybetmeyen Fenerbahçe, bu süreçte 8 galibiyet 1 beraberlik elde etti.

15 dış saha karşılaşmasında 32 puan toplayan Galatasaray ise bu alanda ikinci sırada yer aldı. Fenerbahçe sahasındaki maçlarda 32 puanı hanesine yazdırdı.

Taraftarı önünde 15 müsabakaya çıkan sarı lacivertli ekibin 10 galibiyeti var. 2 maçta eşitliği bozamayan Fenerbahçe, 3 de mağlubiyet yaşadı.

16 iç saha maçında 39 puan toplayan Beşiktaş ilk sırada. Galatasaray'ın 15 karşılaşmada 38, Adana Demirspor'un ise 37 puanı var.

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