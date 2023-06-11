İstanbul'daki şampiyonlukla "üçleme" yapan Manchester City ve Guardiola tarihe geçti

Premier Lig'de son 6 yılın 5'inde şampiyonluk ipini göğüsleyen Manchester City, Federasyon Kupası zaferiyle de İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın teknik direktörlük yaptığı yedi yıllık dönemde 21 yerel kupanın 11'ini kazandı.

Bu sezon Premier Lig ve Federasyon Kupası'na İstanbul'un ev sahipliği yaptığı finalde Inter'i 1-0 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de ekleyen Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, tarihi bir başarıya imza attı.

[Fotoğraf: AA]

Favori olarak geldiği İstanbul'dan kupayla ayrılan Manchester ekibi, 24 yıl sonra İngiliz futbolunda "üçleme" (treble) yapmayı başaran ikinci kulüp oldu.

Manchester United, "Sir" unvanlı Alex Ferguson'un çalıştırdığı 1999'da Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni aynı yıl kazanarak İngiliz futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirmişti.

[Fotoğraf: AA]

"Koleksiyoner" Guardiola'dan İstanbul'da yeni rekor

Manchester City ile üç kupayı da kazanan 52 yaşındaki Pep Guardiola, bunu iki kez başaran ilk teknik adam olarak tarihe geçti.

Guardiola, Barcelona'yı çalıştırdığı 2009 yılında LaLiga, İspanya Kral Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olarak "üçleme" yapmıştı.

Avrupa futbolunu o dönemde domine eden Katalan temsilcisi, üç kupanın yanı sıra İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da müzesine götürmüştü.

Guardiola'nın üçüncü şampiyonluk sevinci

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kariyerinde üçüncü kez Şampiyonlar Ligi kupası sevinci yaşadı.

Deneyimli teknik adam, Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde 2008-2009 ve 2010-2011 sezonlarında Avrupa'nın 1 numaralı kupasında şampiyonluğa uzanmıştı.

Manchester City oyuncusu Haaland, hem gol kralı oldu hem kupayı kazandı

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finaline bu sezon tüm kulvarlarda 52 maçta 52 gol atarak gelen Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, Inter karşısında skor üretemese de kupa sevinci yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Manchester City'nin final yolculuğundaki 13 maçında da forma giyen ve attığı 12 golle krallık yarışını zirvede tamamlayan 22 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşadı.

Haaland, turnuvada sezon boyunca kırdığı rekorlarla adından sıkça söz ettirdi.

Son 16 turunda, ilk yarısında "hat-trick" yaptığı Leipzig maçında toplam 5 kez rakip fileleri havalandıran Haaland, turnuvada 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.

22 yaş 236. gününde 30 gole ulaşan Norveçli yıldız, Kylian Mbappe'nin 22 yaş 352 günle kırdığı rekoru geride bıraktı.

"Devler Ligi"ndeki 25. maçında 30 gole ulaşarak erişilmesi güç bir istatistiğe daha imza atan Haaland, 34 karşılaşmayla bu alanda rekoru elinde tutan eski Hollandalı futbolcu Ruud Van Nistelrooy'u zirveden indirdi.

Haaland ayrıca, turnuvada bir maçta 5 gol atan 3. futbolcu oldu. Organizasyonda daha önce Ekim 2014'te Shakhtar Donetsk formasıyla Brezilyalı Luiz Adriano, Mart 2012'de de Barcelona formasıyla Lionel Messi takımları adına 5 gol kaydetmişti