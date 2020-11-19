9 sene sonra Türkiye'ye dönen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin ardından Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ve Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber bir basın toplantısı düzenledi.

Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen basın toplantısında ilk olarak söz alan Vural Ak, bu yarışın Türkiye'de düzenlenmesi için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

"29 Aralık 2016'da aldığımız yetki belgesi ile bu organizasyonu yeniden Türkiye'ye getirmek için büyük bir çaba harcadık. Motorsporlarının en büyük organizasyonunu Türkiye'de düzenleyebildiğimiz için çok mutluyuz. 2020 takvimine İstanbul'un da girmesinin açıklanmasıyla birlikte büyük bir gayret içerisine girdik. Dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini satışa çıkarttık ve 80 bin bilet sattık sadece günde. Pandemiden dolayı seyircisiz yapılacağı açıklandı, biletleri tekrar iade ettik. Herkesin evden izleyecek olması bizlere daha büyük bir sorumluluk yükledi. Gece gündüz çalıştık ve sonunda muhteşem bir başarıya imza attı. Devletimizden bir lira para almadan kendi imkanlarımızla yarışı tamamladık. Intercity İstanbul Park eşsiz ve özel bir pist. Yarış öncesinde ve sonrasında başta Formula 1 yöneticileri olmak üzere hem pilotlar hem de yarış direktörleri övgüyle bahsetti pistten. Pistimizde 9 yıldır yarış yapılmıyordu, takımların değişen araçlarla birlikte pistle ilgili olan bilgileri neredeyse kalmamıştı."

"Grade 1 lisansı aldık

Ak, Pistin çok iyi durumda olduğunu kaydetti.

"Çok önemli bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum bugün sizlerle. Yarışın kusursuz geçmesiyle birlikte FIA'nın özel pistlere verdiği Grade 1 lisansını 3 yıl almaya hak kazandık. 3 aydan daha kısa bir sürede pisti hazırlamak için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük desteğini aldık. Altta da çalışan harika bir ekip vardı. Tüm kamu kurumları büyük destek verdi. Emeği geçen herkese, ismini anamadığımız sayısız kahramana teşekkürlerimi sunuyorum."