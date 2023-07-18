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Spor
AA 18.07.2023 15:10

İstanbul Başakşehir Shaocong Wu ile Francis Nzaba'yı Gençlerbirliği'ne kiraladı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Shaocong Wu ve Francis Nzaba'nın Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ne kiralandığını duyurdu.

İstanbul Başakşehir Shaocong Wu ile Francis Nzaba'yı Gençlerbirliği'ne kiraladı
[Fotograf: TRT SPOR]

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Shaocong Wu ve Francis Nzaba bir yıllığına kiralık olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve futbolcularımız için hayırlı olmasını temenni eder, oyuncularımıza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

Ocak ayında kadroya katılan 23 yaşındaki Çinli stoper Wu, 3 Süper Lig maçında forma giydi. Geçen sezon başında transfer edilen 21 yaşındaki Kongolu stoper Nzaba ise 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçında oynadı. Nzaba, söz konusu sezonun ikinci yarısını ise Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımında geçirdi.

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