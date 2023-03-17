Genç oyuncu Arda Güler, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynadığı karşılaşmada ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

Sarı-lacivertli formayla 84 dakika sahada kalarak en fazla süre aldığı maçı oynayan 18 yaşındaki futbolcu etkili görüntüsüyle alkış aldı.

Fenerbahçe'nin 1-0 yenmesine karşın ilk maçı 2-0 kaybettiği için Avrupa'ya veda ettiği karşılaşma İspanyol basınında geniş yer buldu.

“İstanbul’da uzun süre kalmayacak”

Maçın en iyileri olarak Arda Güler ve İsmail Yüksek'i gösteren AS gazetesi ilginç bir iddiaya yer verdi. Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen gazete 18 yaşındaki oyuncu için “İstanbul’da uzun süre kalmayacak” sözlerini kullanarak transfer imasında bulundu.

Genç oyuncunun maç boyunca bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı Fernando’ya karşı baştan sona üstünlük kurduğu vurgulandı.

Diario de Sevilla gazetesi ise milli futbolcunun, Sevilla orta sahası ile defansı arasında buluştuğu toplarda ne kadar büyük bir yetenek olduğunu herkese gösterdiğini yazdı.

Avrupa Ligi’nde bu sezon bir maçta en çok çalım atan genç oyuncu: Arda

Sevilla maçında 7 kez rakiplerini geçen Arda Güler, UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon bir maçta en çok çalım atan genç oyuncu olmayı başardı.