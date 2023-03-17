UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Sevilla, Juventus, Manchester United, Feyenoord, Union Saint-Gilloise, Bayer Leverkusen, Roma ve Sporting Lizbon çeyrek finale kalan takımlar oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağında 8 maç oynandı.
Sevilla (İspanya), Juventus (İtalya), Manchester United (İngiltere), Feyenoord (Hollanda), Union Saint-Gilloise (Belçika), Bayer Leverkusen (Almanya), Roma (İtalya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) çeyrek finale kalan takımlar oldu.
Fenerbahçe, konuk ettiği İspanya takımı Sevilla'yı 1-0 yenmesine rağmen ilk maçı 2-0 kaybettiği için UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.
Arsenal ile Sporting Lizbon arasında oynanan maçta kazananı penaltılar belirledi. İki takım 2-2'nin rövanşında 1-1 berabere kaldı. Uzatmaya giden maçta gol sesi gelmeyince penaltı atışlarına geçildi.
Sporting Lizbon, Arsenal'ı penaltılar sonucunda mağlup ederek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Son 16 turu rövanş maçlarının sonuçları şöyle:
Fenerbahçe-Sevilla (İspanya) 1-0 (0-2)
Freiburg (Almanya)-Juventus (İtalya) 0-2 (0-1)
Real Betis (İspanya)-Manchester United (İngiltere) 0-1 (1-4)
Feyenoord (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 7-1 (1-1)
Union Saint-Gilloise (Belçika)-Union Berlin (Almanya) 3-0 (3-3)
Ferencvaros (Macaristan)-Bayer Leverkusen (Almanya) 0-2 (0-2)
Arsenal (İngiltere)-Sporting Lizbon (Portekiz) 1-1 (2-2)
Real Sociedad (İspanya)-Roma (İtalya) 0-0 (0-2)
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