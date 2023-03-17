Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2 sezon sonra tekrar 2 takımla katılacak. 2024-2025 sezonunda 2'si UEFA Avrupa Ligi, 1'i de UEFA Konferans Ligi olmak üzere Türkiye'den Avrupa kupalarında toplam 5 ekip mücadele etme hakkı kazanacak.

Medipol Başakşehir'in ardından Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor'un da elenmesiyle Avrupa kupalarında temsilcimiz kalmadı. Buna rağmen ülke futbolu adına önemli bir gelişme yaşandı.

Takımlarımızın bu sezon aldığı başarılı sonuçların ardından Türkiye 31 bin 700 puanla UEFA ülkeler sıralamasında 12. sıraya yükseldi. Böylece Türk futbolu 2024-2025 sezonunda tekrar Şampiyonlar Ligi’ne 2 takım gönderme hakkını elde etti.

Buna göre iki sezon sonra lig şampiyonu Devler Ligi mücadelesine play-off turuyla başlayacak. Temsilcimiz bu turu geçerse gruplara kalacak.

Süper Lig'i ikinci bitiren ekip ise organizasyona 2'nci ön eleme turunda dahil olacak. Lig üçüncüsü Avrupa Ligi'nde 2'nci ön elemede, Lig dördüncüsü ise Konferans Ligi'nde 2'nci ön eleme ayağında sahne alacak.

Kupa şampiyonu da Avrupa Ligi'nde play-off oynayarak maçlarına başlayacak.