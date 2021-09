Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Jerez Pisti'ndeki yarış sırasında kaza geçirerek kafası ile göğsünden ciddi yaralar alan Dean Berta Vinales, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yaşam savaşını kaybetti.

