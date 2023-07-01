İspanyol futbolcu Fabregas, 36 yaşında kariyerini noktaladı

Fabregas, emeklilik kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle söylüyorum ki futbolu bırakma zamanım geldi. Asla unutamayacağım bir yolculuk oldu" ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca büyük deneyimler yaşadığını belirten İspanyol futbolcu, "Harika anılarım ve arkadaşlarım oldu. Üç dil öğrendim ve seyahatlerim boyunca daha merhametli ve bilge oldum. Fedakarlık, özveri ve keyif dolu 20 inanılmaz yılın ardından, teşekkür etme ve bu güzel oyuna veda etme zamanı geldi. Her dakikasını sevdim" şeklinde görüşlerini paylaştı.

Kariyerinde Chelsea ile iki Premier Lig, Barcelona ile bir La Liga, Arsenal ile de Federasyon Kupası'nı kazanan Fabregas, İspanya Milli Takımı formasıyla 2010 Dünya Kupası ve iki Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

Fabregas, geçen sezon formasını giydiği Serie B ekibi Como'da kalarak 19 yaş altı ve B takımlarına antrenörlük yapacak.