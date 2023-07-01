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Spor
TRT SPOR 01.07.2023 20:21

Busenaz Sürmeneli Avrupa Şampiyonu oldu

3. Avrupa Oyunları kadınlar 66 kilo finalinde Busenaz Sürmeneli, Belçikalı rakibi Oshin Derieuw'u 5-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Busenaz Sürmeneli Avrupa Şampiyonu oldu
[Fotograf: TRT SPOR]

Olimpiyat ve Dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Avrupa Oyunları'nda da fırtına gibi esti.

Kadınlar 66 kiloda ringe çıkan Sürmeneli, yarı finalde Büyük Britanya'dan Rosie Joy Eccles'i eledikten sonra finalde Belçika Oshin Derieuw ile karşılaştı.

Rakibi karşısında büyük üstünlük kuran Sürmeneli, üç rauntta da Derieuw'u 5-0'lık skorlarla geçerek altın madalyanın sahibi oldu.

Busenaz Sürmeneli, Avrupa Oyunları'nda çeyrek finale çıktığı için Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için vize almıştı.

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