Galatasaray Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sassuolo Kulübünden 2022-2023 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonu sözleşme şartları gereği gerçekleşmiştir. Buna göre, Sassuolo Kulübüne 2 milyon 800 bin avro transfer bedeli ödenecektir." denildi.

US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübünden 2022-2023 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Kaan Ayhan’ın satın alma opsiyonu sözleşme şartları gereği gerçekleşmiştir.



Buna göre, US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübüne 2.800.000 Euro transfer bedeli ödenecektir. pic.twitter.com/9qC2O5JKki — #ŞampiyonGalatasaray (@GalatasaraySK) July 1, 2023