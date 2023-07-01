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Spor
AA 01.07.2023 14:30

Kabotaj Bayramı'nda yelkenliler İstanbul Boğazı'nda yarıştı

İstanbul Boğazı'nda, Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında yat yarışı düzenlendi.

Kabotaj Bayramı'nda yelkenliler İstanbul Boğazı'nda yarıştı
[Fotograf: AA]

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamaları ve Moda Deniz Kulübü Kabotaj (MDK) Kupası Yat Yarışları nedeniyle çift yönlü kapatılmasının ardından 35 yelkenli yat, saat 11.00 itibarıyla Ortaköy açıklarından Karadeniz istikametinde ilerledi.

Kıyasıya süren yarışta yeterli rüzgar olmaması ve yatların gidiş istikametindeki ters akıntılar nedeniyle yelkenliler ilerlemekte güçlük çekti.

Yelkenliler, zaman zaman kıyıya yanaşarak hem akıntılardan korunmak hem de rüzgarı arkasına almak için sahile yanaştı.

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