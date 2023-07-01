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Spor
AA 01.07.2023 14:07

FIFA Arda Güler'in attığı golün Puskas ödülüne aday olabileceğini duyurdu

FIFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Türkiye'nin Galler'i 2-0 yendiği maçtaki Arda Güler'in attığı golün yılın en iyi golüne verilen Puskas ödülüne aday olabileceğini açıkladı.

FIFA Arda Güler'in attığı golün Puskas ödülüne aday olabileceğini duyurdu
[FIFA.com]

FIFA'dan yapılan sosyal medya paylaşımlarında, Arda Güler'in golü aktarılarak yapılan açıklamada, "Milli futbolcu Arda Güler'den harika bir gol." ifadesi kullanıldı.

Başka bir paylaşımda ise geçen ay dünya genelinde atılan güzel gollere yer veren FIFA, "Geride bıraktığımız haziran ayında, FIFA Puskas Ödülü'ne aday pek çok gol gördük." değerlendirmesinde bulundu.

2023 FIFA Puskas Ödülü'ne aday olan goller, resmi olarak henüz açıklanmadı.

Arda Güler'in Galler maçının 80. dakikasında ceza sahasının dışından vurduğu top ağlarla buluşmuş, maçı Türkiye 2-0 kazanmıştı.


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