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Spor
AA 01.07.2023 13:59

İzmir'deki Avrupa 17 Yaş Altı Plaj Hentbolunda çeyrek finalistler belirlendi

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından İzmir'de düzenlenen 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonalarında çeyrek finale çıkanlar belli oldu.

İzmir'deki Avrupa 17 Yaş Altı Plaj Hentbolunda çeyrek finalistler belirlendi
[Fotograf: AA]

İnciraltı Spor Tesisleri'nde üçüncü gün müsabakalarının yapıldığı organizasyonda sabah seansında grup müsabakaları tamamlandı.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 15 ülkenin yer aldığı organizasyonda, Türkiye Kız Milli Takımı, Hırvatistan, Polonya ve Fransa ile 9-12.'lik maçları oynayacak.

Erkek Milli Takımı ise Bulgaristan ve İsviçre ile 13-15.'lik müsabakalarına çıkacak.

Kızlarda İspanya, Portekiz, Ukrayna, Macaristan, İsveç, Norveç, Hollanda ve Almanya, erkeklerde ise Hırvatistan, Macaristan, İspanya, Norveç, Almanya, Çekya, Fransa ve İsveç çeyrek finale yükseldi.

Bugün çeyrek final ve klasman müsabakalarıyla devam edecek organizasyon 2 Temmuz Pazar günü final mücadeleleriyle tamamlanacak.

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