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Spor
AA 01.07.2023 13:02

Cimnastikte Spor Kulüpleri Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Cimnastikte Spor Kulüpleri Bilgilendirme Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Cimnastikte Spor Kulüpleri Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sancaktepe Cimnastik Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılan toplantıya Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin, asbaşkanlar, Prof. Dr. Hasan Birol Yalçın, Derviş Çatalbaş ve Mehmet Günbaş katıldı.

Toplantının ilk oturumunda Başkan Vekili İsmail Göktekin ve Asbaşkan Prof. Dr. Hasan Birol Yalçın sunum yaparken, ikinci oturumda ise Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Gencer Özdemir, katılımcılara Spor Kulüpleri Yasası'yla ilgili bilgi verdi.

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