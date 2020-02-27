2 farklı görüş, 2 farklı kitle, 214 maç ve 681 gol... Tüm dünyada nefesler tutuldu, Real Madrid ile Barcelona maçı beklenmeye başlandı.

92 yıl önce başlayan rekabette 215. randevu, Santiago Barnebau Stadı'nda oynanacak.

1928'de başlayan El Classico'da, ilk galibiyeti başkent temsilcisi 2-1'lik sonuçla almıştı.

O günden bu güne oynanan 214 karşılaşmanın 87'sinden Real Madrid, 82'sinden ise Barcelona mutlu sonla ayrıldı.

45 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. El Classico tarihinde en çok gol atan isimse Lionel Messi.

Barcelona forması giyen Arjantinli yıldız, ezeli rekabette 26 kez Madrid ağlarını sarstı...

Ezeli rekabette, Real Madrid 7 maçtır, Barcelona'ya karşı galip gelemiyor. Eflatun beyazlılar en son 2017'de Katalan temsilcisini yenmeyi başarmıştı.

Bu sezonun ilk yarısında Nou Camp'ta oynanan mücadele ise 0-0 sonuçlanmıştı.

215'inci El Clasico, şampiyonluk yarışı açısından büyük önem taşıyor. Bu sezon iki ekip de aldığı istikrarsız sonuçlarla dikkat çekiyor.

Liderliğin sürekli el değiştirdiği La Liga'da 55 puanı bulunan Barcelona, 53 puanı olan Real Madrid'in 2 puan önünde zirvede yer alıyor.