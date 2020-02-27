Galatasaray, Fenerbahçe'nin evindeki iki serisine son verdi. Sarı Kırmızılı ekip önce futbolda kazandı. Daha sonra da Basketbolda ezeli rakibini deplasmanda mağlup etti.

Pazar günü Türk futbolunun kalbi Kadıköy'de attı. Fenerbahçe'yi 3-1 ile geçen Galatasaray, rakibini dış sahada 20 yıl sonra yendi.

Sarı Kırmızılıların Kadıköy'deki son galibiyeti 1999-2000 sezonundaydı. Fatih Terim'in öğrencileri, o maçı Hasan Şaş ve Marcio'nun golleriyle 2-1 kazanmıştı.

Galatasaray, ikinci önemli derbi galibiyetini de ING Basketbol Süper Ligi'nde elde etti.

Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yenen Galatasaray Doğa Sigorta, 9 yıl sonra rakibini deplasmanda mağlup etti.

2012'de hizmete giren Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ilk kez kazanan sarı-kırmızılılar, son deplasman galibiyetine 2011 yılında Sinan Erdem Spor Salonu'nda ulaşmıştı.

Ligde, sarı lacivertlilerin iç sahadaki 17 maçlık galibiyet serisine son veren Galatasaray Doğa Sigorta, daha önce Ataşehir'de oynanan 16 maçı da kaybetmişti.