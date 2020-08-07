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İskoçya Ligi'nde koronavirüs vakaları
İskoçya 1. Futbol Ligi (İskoçya Premiership) ekiplerinden Aberdeen'de iki oyuncunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Aberdeen'de iki oyuncunun yeni tip koronavirüse yakalandığı ve takımın yarın TSİ 14.30'da deplasmanda St. Johnstone ile yapacağı lig maçının ertelendiği belirtildi.
Aberdeen'de Covid-19 protokollerine uymayarak kamp alanını terk eden 6 oyuncunun da güvenlik amacıyla karantina altında tutulduğu ifade edildi.
İskoçya Premier Lig'de 2019-20 sezonu, pandemi nedeniyle erken tescillenmiş ve yeni sezon 1 Ağustos'ta başlatılmıştı.
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