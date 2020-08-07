İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Aberdeen'de iki oyuncunun yeni tip koronavirüse yakalandığı ve takımın yarın TSİ 14.30'da deplasmanda St. Johnstone ile yapacağı lig maçının ertelendiği belirtildi.

Aberdeen'de Covid-19 protokollerine uymayarak kamp alanını terk eden 6 oyuncunun da güvenlik amacıyla karantina altında tutulduğu ifade edildi.

İskoçya Premier Lig'de 2019-20 sezonu, pandemi nedeniyle erken tescillenmiş ve yeni sezon 1 Ağustos'ta başlatılmıştı.