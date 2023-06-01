İşitme engelli Milli güreşçi Hamza Kurak Avrupa ve dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Malatya'da yaşayan ve doğuştan engeli nedeniyle işitme cihazı kullanan 19 yaşındaki milli sporcu Hamza Kurak, 8 yaşında arkadaş tavsiyesiyle güreşe başladı.

Spor yapmasına karşı çıkan ailesini okullar arası düzenlenen yarışlarda elde ettiği derecelerle ikna ederek güreş sporuna dört elle sarılan Hamza, 2020'de yıldızlar kategorisinde, 2021'de ise gençlerde Türkiye şampiyonluğu elde etti.

İstanbul'da 2021'de düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda gençler grekoromen 63 kiloda bronz madalya kazanan Hamza, depremlerde hasar gören salonlarının tadilatta olmasına rağmen antrenörü Tekin Özdemir ile haftada 5 gün salon dışında yoğun antrenman yaparak bu başarısını Avrupa ve dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

En büyük hedefi olimpiyatlarda şampiyonluk

Milli güreşçi Hamza Kurak, spor ve eğitim hayatından dolayı aile ve çevresindeki herkesin kendisiyle gurur duyduğunu belirterek, ata sporu güreşi herkese tavsiye etti.

"Asrın felaketi"nin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sırasında Malatya'da evde olduğunu belirten Hamza, oturduğu evin ikinci depremde ağır hasar gördüğünü dile getirdi.

"Hedefim bu sene avrupa ve dünya şampiyonluğu"

Hamza Kurak, depremlere rağmen antrenörü sayesinde çalışmalardan geri kalmadıklarını belirtti.

"Hedefim bu sene işitme engellilerde Avrupa ve dünya şampiyonluğu. Malatya'da spor salonumuz depremlerden dolayı hasar görünce bir süre il dışında çalıştım. Deprem psikolojisini üzerimden atmak için normal branşlarda yapılan Gençler Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Antrenörümüzle salon dışında çalışmak biraz garibimize gidiyor ama pes etmiyoruz, antrenman iyi geçiyor."

"Asla spordan vazgeçmediğini dile getirdi"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Antrenörü Tekin Özdemir ise Hamza Kurak'ın hem işitme engelli hem de depremzede olmasına rağmen asla spordan vazgeçmediğini dile getirdi.

Özdemir, dünya üçüncüsü güreşçisinin azimli sporcu olduğunu vurguladı.

"Önünde bu yıl içerisinde yapılacak olan ve tarihi henüz belli olmayan Türkiye ve Avrupa şampiyonası var, önceliğimiz oraları geçmek, daha sonra dünya şampiyonası. En büyük hedefi ise İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda şampiyonluk gururunu bizlere yaşatması. Şartlarımız zor ama zoru kolaya çevirmeye çalışıyoruz. Milli sporcularımızın başka yerlerden talipleri var ama çocuklarımız Malatya'da kalmak istiyor. En azından burada şampiyonluk gururunu yaşatıp spor kariyerlerine devam etmek istiyorlar. "

Özdemir, depremlerde hasar gören spor salonunda tadilatın bitmesiyle tekrar antrenmanları yapacaklarını sözlerine ekledi.