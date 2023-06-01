Genç yarışçı Ali Türkkan Dünya Ralli Şampiyonası'nda başarı arıyor

WRC3 mücadelesi açıklamalarda bulunan Ali Türkkan, zorlu bir mücadeleye başladığını belirtti.

24 yaşındaki pilot, adım adım hedeflerini gerçekleştirmek istediğini vurguladı.

"Ben bu sene WRC3 kategorisinden başlıyorum. Zaten 1. veya 2. kategoriden başlamak ideal değil. Çok büyük bir organizasyonda yarışacağım. Dünya devleri ile aynı organizasyonun içinde olmak çok güzel. 1. kategorideki insanlar da bizim yarıştığımız etaplardan geçecek ve bu benim için çok değerli. Ben de ileride 3. kategoriden 1. kategoriye geçmeyi hedefliyorum."

"Çok zor bir yola çıkıyoruz"

Dünya Ralli Şampiyonası'nda destek isteyen Ali Türkkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok zor bir yola çıkıyoruz. Uzun zamandır bu organizasyona gidememiştik. En son Murat Bostancı bu organizasyona gitmişti. Ben de bayrağı ondan devraldım. Sardinya'da yarışırken bir Türk bayrağı görürsem bu beni çok mutlu eder."

Ali, bir yarışçı olarak Türkiye ile Avrupa'yı karşılaştırdı.

"En temel farkın organizasyonlar olduğunu düşünüyorum. Avrupa'da çok daha fazla yarış organizasyonu oluyor. Türkiye'de ise bu tip organizasyonlar daha az düzenleniyor."

Ali, otomobil sporlarının Türkiye'de gelecekte daha iyi yerlere geleceğini anlattı.

"Ülkemizde otomobil sporları, özellikle benim yarışmaya başladığım senelerde ivme kazandı. Çok büyük sponsorlar bize destek sağlıyor. Diğer sporcular da özel sektörden önemli destekler alıyor. Benden 5-6 yaş küçük olan Can Alakoç ve Kerem Kazaz gibi genç sporcular var. Onlar da bu sporda önemli yerlere geleceklerdir."

Genç pilot, alt kategorilerin önemine dikkati çekti.

"Alt kategoriler, sporun içinde mutlaka olmalı. Genç sporcuların gelişimi için çok önemliler. Dünya Ralli Şampiyonası'nın 1. ve 2. kategorilerinde yarışmak, ekonomik olarak çok zor. Bu yüzden oraya hazır pilotları seçmeden önce onları alt kategorilerde test etmek çok önemli."

Ali Türkkan, Murat Bostancı ve Serdar Bostancı gibi isimlerle çalışmanın çok özel bir his olduğunu belirtti.

"Benim şu anda gitmeyi planladığım yollardan onlar çok önceden geçtiler. Ben onların ayak izini takip ediyorum. Bana verdikleri destek sayesinde hiç engel hissetmeden yoluma devam ediyorum. Bu da benim gelişim sürecimi pozitif etkiliyor."

"Destekler devam ederse ülkemizden dünya şampiyonu sporcular çıkabilir"

Castrol Ford Team Türkiye Takım Koçu Murat Bostancı, Ali Türkkan'ın en doğru kategoriden başladığını vurguladı.

"Her sporda olduğu gibi rallide de alt seriler çok önemli. Dünya Ralli Şampiyonası'nın 3. kategorisinde olacağız. Uzun yıllar şampiyon olan pilotlar da bu kategoriden başlıyor. Ali'nin yeteneklerine güveniyoruz. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, ana sponsorlarımız olan Castrol ve Ford'la beraber bize çok destek oluyor. Bu hayalleri kurmamızda onların çok büyük bir payı var. Destekler devam ederse ülkemizden dünya şampiyonu sporcular çıkabilir."

Bostancı, gelecek yıllarda genç pilotlara yatırım yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

"Dünya Ralli Şampiyonası, motor sporlarında, Formula 1'den sonra en popüler branşlardan biri. Bundan dolayı Ali'nin geldiği bu aşama çok değerli. Başarılar önümüzdeki senelerde de devam edecektir. Bu bizim için başlangıç senesi."