Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 05:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Isımat-Mirin ile yollar ayrılıyor
Beşiktaş, Isımat-Mirin ile yol ayrımında sona yaklaştı. Siyah-beyazlılar, Fransız oyuncu ile bugün yapacağı görüşme sonrasında sözleşmesini feshedecek.
Siyah-beyazlı yönetimin, bugün Fransız stoperle yapacağı görüşme sonrasında fesih işlemlerinin bitmesi bekleniyor.
2018-2019 sezonu devre arasında PSV Eindhoven'dan 350 bin Euro bonservis ile Beşiktaş'a transfer olan Mirin, geçen sezon Toulouse'de kiralık olarak forma giydi.
Fransız oyuncu, bu sezon başında teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılmıştı. Mirin, siyah-beyazlı takımla 14 maça çıktı.
Etiketler: Beşiktaş Süper Lig Transfer Haberleri
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