Siyah-beyazlı yönetimin, bugün Fransız stoperle yapacağı görüşme sonrasında fesih işlemlerinin bitmesi bekleniyor.

2018-2019 sezonu devre arasında PSV Eindhoven'dan 350 bin Euro bonservis ile Beşiktaş'a transfer olan Mirin, geçen sezon Toulouse'de kiralık olarak forma giydi.

Fransız oyuncu, bu sezon başında teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılmıştı. Mirin, siyah-beyazlı takımla 14 maça çıktı.