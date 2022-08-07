İspanyol kulübü sosyal medya paylaşımında, "Isco ile sözleşme imzalamak için prensipte anlaşmaya vardık." duyurusunu yaptı.

30 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu, geçen sezon Real Madrid formasıyla 17 maçta forma giyerken 2 gol kaydetmişti.