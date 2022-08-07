Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isco Sevilla yolcusu
İspanya Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Isco ile prensip anlaşmasına vardı.
İspanyol kulübü sosyal medya paylaşımında, "Isco ile sözleşme imzalamak için prensipte anlaşmaya vardık." duyurusunu yaptı.
30 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu, geçen sezon Real Madrid formasıyla 17 maçta forma giyerken 2 gol kaydetmişti.
Etiketler: Real Madrid İspanya Transfer Haberleri
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