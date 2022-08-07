İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi’ni yüzerek 16 saat 28 dakikada geçti. Manş Denizi’ni geçen en genç Türk yüzücü unvanını kazandı.

21 yaşındaki yüzücü Aysu Türkoğlu, büyük bir başarıya imza attı.

Yüzmeye ablasını örnek alarak başlayan Türkoğlu, hedefine ulaşmak için yıllarca çalıştı.

Aysu Türkoğlu, "Aquamasters yarışmasında biz kürsüye çıkmak için beklerken Manş Denizi’ni geçenleri onore etmek amacıyla kürsüye çıkarıp ödül veriyorlardı. Ben de araştırmaya başladım bu Manş Denizi geçişi nasıl oluyor, nerede yapılıyor, nasıl bir tecrübe. Çok çeşitli antrenmanlar yaptım. Kuvvet antrenmanları, güçlenebilmem için psikolojik olarak kara antrenmanları. Burada antrenmanda çektiğim zorluklar, beni orada daha güçlü ve kuvvetli yüzebilmemi sağladı" diyor.

En büyük destek ailesinden geldi

Aysu Türkoğlu, başarısıyla ailesinin de gurur kaynağı oldu.

Baba Mustafa Türkoğlu, kızlarına sonuna kadar destek olduklarını belirterek, "Güzel de oldu çok güzel bitti. İlk başlangıçta o heyecan, o mücadele, sevinç; arkasından tedirginlik başladı. O son dakikalar özellikle şeyden karadan ayrılma şeyleri med-cezir olayı bizi aşırı derecede üzdü" sözleriyle heyecanını dile getirdi.

Türkoğlu'nun zorlu parkuru, ailesine büyük heyecan yaşattı. Türkoğlu, yeni rekorlar kırmak için antrenmanlarına devam ediyor.