Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 02:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mert Çetin Lecce'de
[AA (Arşiv)]
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lecce, milli oyuncu Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Lecce kulübü, 25 yaşındaki Çetin’in Hellas Verona takımından kiralandığını açıkladı.
Milli savunmacının, bugün Lecce kentine geleceği ve sağlık kontrollerinden geçeceği öğrenildi.
Mert Çetin'in, İtalya Serie A macerası 2019-2020 sezonun başında Roma’ya transfer olmasıyla başlamıştı. Roma'da fazla forma şansı bulamayan Çetin, 2020-2021 sezonunun başında Hellas Verona'ya transfer olmuştu. Çetin, 2021-2022 sezonuna Hellas Verona'da başlamış, sezonunun kalan kısmını ise devre arasında kiralandığı Yukatel Kayserispor'da geçirmişti.
Lecce, geçen sezon ikinci lig Serie B'de şampiyon olarak Serie A'ya yükselmişti.
Etiketler: İtalya
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