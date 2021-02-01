Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
İrfan Can Kahveci'den Başakşehir'e veda
Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir'e veda etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer olan İrfan Can Kahveci, yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı.
"Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer olan İrfan Can Kahveci, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve kulüp çalışanlarımızla vedalaştı. Başkanımız Göksel Gümüşdağ, kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür ederken teknik direktörümüz Aykut Kocaman da İrfan Can Kahveci'ye başarılar diledi."
@irfankahveci'den takımımıza veda.— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) February 1, 2021
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Etiketler: Medipol Başakşehir
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