Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Tolga Ciğerci ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, futbolcusu Tolga Ciğerci ile yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"Futbol A Takımı'mızın oyuncularından Tolga Ciğerci ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Bilgilendirme | Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolga Ciğerci ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 1, 2021
Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/4jZM0hSi18
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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