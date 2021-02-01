Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Futbol A Takımı'mızın oyuncularından Tolga Ciğerci ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."