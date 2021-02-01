Güven Yalçın Lecce'ye kiralandı
Beşiktaş, Güven Yalçın'ın İtalya Serie B ekiplerinden Lecce'ye satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.
Forvet hattını İstanbul’a getirdi Cenk Tosun ile güçlendiren Beşiktaş’ta, genç golcü Güven Yalçın, İtalya’nın Lecce ekibine kiralandı.
İtalya Serie B ekiplerinden Lecce, Güven Yalçın’ı satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiraladı.
"Profesyonel futbolcularımızdan Güven Yalçın'ın 2020-21 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda Lecce kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Güven Yalçın'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Beşiktaş 6 milyon euro satın alma opsiyonu maddesi isterken, taraflar 5 milyon euroda anlaştı.
İtalyan ekibi, sezon sonunda bu maddeyi kullanarak Güven Yalçın'ın bonservisini alabilecek.
Güven Yalçın, bu sezon siyah-beyazlı takımda forma giydiği 16 resmi maçta 3 kez ağları havalandırdı.
Güven Yalçın, Lecce Kulübüne Geçici Transfer Oldu— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 1, 2021
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