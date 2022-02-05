Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 16:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irene Schouten 20 yıllık olimpiyat rekorunu kırdı
Pekin Kış Olimpiyatları'nda, kadınlar 3 bin metre sürat pateninde Irene Schouten, 20 yıllık olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyaya uzandı.
Kış Olimpiyat Oyunları’nda Sürat Pateni’nde Hollandalı Irene Schouten 20 yıllık Olimpiyat Rekorunı kırarak altın madalyayı kazandı.
#Beijing2022 Kadınlar 3000m Sürat Pateni'nde ????????Irene Schouten, 20 yıllık olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyaya uzanıyor!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) February 5, 2022
3:57.70
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Etiketler: Çin
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