Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 16:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Chelsea'de Thomas Tuchel'in testi pozitif çıktı
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Chelsea Kulübü, COVID-19 testi pozitif çıkan 48 yaşındaki Tuchel'in izolasyon sürecinin başladığını açıkladı.
Alman teknik direktörün, gelecek hafta Abu Dabi'de oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçında takımın başında yer alamayacak.
Etiketler: Premier Lig Chelsea Koronavirüs
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