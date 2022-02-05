Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Ali Palabıyık yönetti.

VavaCars Fatih Karamgümrük'e galibiyeti getiren golü 63. dakikada Salih Dursun kaydetti.

Ligde iki maç sonra kazanan Volkan Demirel'in öğrencileri puanını 33'e yükseltti.

Ligde zor günler geçiren Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise kötü gidişata "dur" diyemedi ve 16 puanla ligin son sırasında kaldı.

Malatya'da oynanan ilk maçı İstanbul ekibi 4-3 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada Biglia'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta savunmaya çarpan top az farkla üstten kornere gitti.

27. dakikada Zeffane'nin sağ kanatta yerden pasında ön direkte topla buluşan Dicko'nun bekletmeden vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

31. dakikada savunmadan verilen pasla sağ çaprazda topla buluşan Emre Mor, ceza alanına girdiği anda sert vurdu kaleci Ertaç meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

38. dakikada Borini'nin sol çaprazdan güzel şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

57. dakikada ceza alanı sağ çaprazından Borini'nin sert şutunda, kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

GOL - 63. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Caner Erkin'in sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde topla buluşan Salih Dursun, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi. 1-0.

76. dakikada Kenan'ın sağdan ortasında altıpasta topla buluşan Adem'in kafa vuruşunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Özgür Ertem

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Luckassen (Dk. 75 Burak Bekaroğlu), Caner Erkin, Toure, Emre Mor (Dk. 86 Münir Levent Mercan), Biglia, Bistrovic (Dk. 75 Jimmy Durmaz), Ahmed Musa (Dk. 75 Adnan Uğur (Dk. 90+3 Zukanovic), Borini

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeffane, Sadık Çiftpınar, Campi, Hafez, Aabid, Donsah (Dk. 59 Kenan Özer), Mustafa Eskihellaç (Dk. 67 Adem Büyük), Mounir (Dk. 67 Mert Miraç Altıntaş), Azubuike, Dicko

Gol: Dk. 63 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 7 Bistrovic (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 37 Donsah, Dk. 47 Campi, Dk. 62 Mounir, Dk. 83 Kenan Özer, Dk. 90+5 Adem Büyük (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

[Fotoğraf: AA]

Sumudica: Çok pozisyon bulduk ama bunları değerlendiremedik

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ligde rahat konumdaki bir takımla küme düşmeme mücadelesi veren bir ekibin mücadelesi olduğunu belirtti.

"İki farklı yarı seyrettik. İlk yarıda çok iyi değildik. İkinci yarıda oyunu kontrol ettik. Çok pozisyon bulduk ama bunları değerlendiremedik."

Sumudica, transfer döneminde 6 oyuncuyu kadroya dahil ettiklerine dikkat çekti.

"Bunlar bonservisi olmayan, serbest oyunculardı. Bu oyuncular gelirken 3 oyuncuyu da kaybettik. Bunlardan ikisi stoperdi. Tetteh'i de kaybettik. Milli takıma gitti, geldi ve sonrasında sakatlandı. Bunlar olurken puan almakta kolay değil."

Sumudica, takım içinde sorunlar olduğunu da anlattı.

"Bunlar hakkında konuşmak istemiyorum. Bunlar yönetimsel sorunlar. Problemleri çözmeliler. Ben takımın hocasıyım, oyuncuları motive etmeye çalışıyorum. Takımım da bunun karşılığını göstermeye çalıştı. Eşinizle iyi bir ilişkiniz yoksa, bu da iyi sonuç getirmez. Sorunları başkanımın ve yönetimin çözmesini bekliyoruz. Uzun zamandır para almayan oyuncularımız var. Böyle bir takımın hocası olmak kolay değil. Onları motive etmek kolay değil. Herkes üstüme geliyor ama bu durumu herkes bilmeli. Başkan elinden gelen her şeyi yapıyor. 20 yıllık kariyerimde böyle dramatik bir durumu hiçbir takımda görmedim."