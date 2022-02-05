Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabakada galibiyete ulaşan taraf 5-1'lik skorla Gaziantep temsilcisi oldu.

Evinde bileği bükülmeyen Gaziantep FK yenilmezlik serisini 11 maça, galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Kırmızı siyahlılara galibiyeti getiren golleri 6. ve 41. dakikalarda Papy Djilobodji, 12. dakikada Muhammet Demir, 70. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ile 76. dakikada Furkan Soyalp attı.

Sivasspor'un tek golünü ise 29. dakikada Dimitrios Goutas kaydetti.

Öte yandan Sivasspor'da Mustapha Yatabare, 63. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Gaziantep FK, bu sonucun ardından puanını 35'e yükseltti. Ligde yedinci yenilgisini alan Sivasspor ise 31 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 6. dakikada Gaziantep FK, golü buldu. Sağ taratan atak gelişen ev sahibi takımda Figueiredo yerde kaldı. Serbest vuruşu kullanan Maxim'in ortasında direkten dönen topa Djilobodji'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

GOL - 12. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen Gaziantep FK'nın pozisyonunda Kitsiou'nun ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Muhammet Demir, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 2-0

19. dakikada ev sahibi takımın geliştirdiği atakta ceza sahası içerisinde topla buluşan Maxim'in vuruşunda top auta çıktı.

GOL - 29. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Faysal Fajr’ın ceza sahasına gönderdiği ortada Goutas, topu kafayla ağlara gönderdi. 2-1

[Fotoğraf: AA]

39. dakika ev sahibi takım gole yaklaştı. Figueiredo'nun topuk pasında Muhammet Demir’in biraz sürdükten sonra çektiği şutu kaleci Ali Şaşal Vural güçlükle kontrol etti.

GOL - 40. dakikada ev sahibi takım farkı tekrar 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışından Muhammet Demir'in vuruşunda kaleciden dönen topu Djilobodji, ağlarla buluşturdu. 3-1

45. dakikada Figueiredo sağ kanattan aldığı topu Kitsiou'nun önüne bıraktı. Ceza sahası dışından Kitsiou'nun vuruşunda topu ağlara gitti. VAR incelenmesinin ardından gol geçersiz sayıldı.

Karşılaşmanın ilk devresi Gaziantep FK'nın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

65. dakikada sol kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Uğur Çiftçi'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortayı Kayode topu ağlarla buluşturdu. Gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

GOL - 70. dakikada ev sahibi takım Gaziantep FK penaltı kazandı. Sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında topla buluşan Furkan Soyalp ceza sahası içerisinde rakibin müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Maxim topu filelerle buluşturdu. 4-1

72. dakikada konuk ekip Demir Grup Sivasspor'un gelişen atağında ceza sahası içesinde topla buluşan Gradel'in vuruşunda top direkten döndü.

GOL - 77. dakikada Gaziantep FK farkı 4'e çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Furkan Soyalp'ın sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 5-1

Karşılaşma, Gaziantep FK'nın 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Kalyon

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Ceyhun Sesigüzel, Alpaslan Dedeş

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp, Tosca (Dk. 82 Merkel), Muhammet Demir, Halil İbrahim Pehlivan (Dk 27 Hamza Mendyl), Ertuğrul Ersoy, Figueiredo (Dk.82 Sagal), Maxim (Dk. 70 Recep Niyaz), Kitsiou, Vetrih (Dk. 82 Doğan Erdoğan)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Cofie, Goutas, Yatabare, Pedro Henrique, (Dk. 46 Gradel) Erdoğan Yeşilyurt, Kerem Atakan Kesgin, (Dk. 70 Sefa Yılmaz), Koray Altınay (Dk. 46 Kayode), Fayçal Fajr (Dk. 81 Ziya Erdal), Caner Osmanpaşa

Goller: Dk. 6 ve Dk.40 Djilobodji, Dk. 12 Muhammet Demir, Dk.70 Maxim (Penaltıdan), Dk. 77 Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Dk. 29 Goutas (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Muhammet Demir, Dk. 60 Vetrih, Dk. 80 Kitsiou, Dk. 85 Sagal (Gaziantep FK), Dk. 58 Cofie, Dk. 60 Gradel (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kartlar: Dk 62 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Erol Bulut: Hak ettiğimiz 3 puanı aldık

Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ifade etti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Bulut, ilk yarı gol pozisyonlarına girdiklerini belirtti.

"Nitekim birinci saniyeden 95'inci dakikaya kadar takımın iyi konsantre oldu. Çalıştıklarımızı sahada iyi sergilediler. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık."

Bulut, transferle ilgili soruya yanıtı verdi.

"İşleyen bir takımın içine gereksiz bir transfer alıp takımın gidişatını bozmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Oynayan futbolcuyu almak istiyorsanız yüksek rakamlar ödeneniz gerekiyor. Zaten ülkemizde, Türk futbolunda ekonomi olarak takımların nerede olduğunu çok iyi biliyoruz. Gereksiz yere para harcamanın gerek olmadığını düşünüyorum. Bunları hep hesaplayarak belki bir transfer olabilir ama şu anki duruma baktığımızda büyük ihtimal olmaya da bilir."

Rıza Çalımbay: Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep FK'nin ölü toplarda çok güçlü bir ekip olduğunu bildiklerini ifade etti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Çalımbay, futbolcularının konuştuklarının hiçbirini sahaya yansıtamadığını dile getirdi.

"İki tane aynı şekilde gol yedik, ölü toptan. Böyle goller yedikten sonra telafi etmek kolay değil. Buna rağmen oyunumuza devam ettik ve 2-1 yaptık. Sonrasında ölü toptan yine bir gol daha yedik. Maçta rakipten ziyade kendi hatalarımızdan gol yedik. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başladık. Gayet de iyi gidiyorduk. Sonra bir gol daha bulduk. Bana göre ofsayt değildi ama hakem ofsayt kararı verdi. Eğer o gol sayılsaydı skor 3-2 olacaktı ve sonrasında maç belki de dönecekti."

Çalımbay, Yatabare'nin kırmızı kart görmesinin ardından sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

"Bana göre hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Çünkü gol yemek için ne gerekiyorsa yaptık. O yüzden söyleyecek pek bir şey yok. Bu tür maçlardan ders çıkarmak gerekiyor. Söyleyecek başka da bir şey yok. Geride 14-15 lig maçı var. Bir an önce kendimizi toparlayıp önümüze bakmamız lazım. Özellikle takıma takviye yapmamız lazım. Sakat oyuncularımız da bir an önce geldiği zaman daha iyi bir takım olacağız. Şu anda özellikle iyi bir forvet oyuncu almamız lazım. Acil derken sıradan bir oyucu almak istemiyoruz. İyi bir oyuncu almak istiyoruz."