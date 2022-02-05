Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Son maçında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kalan yeşil-mavililer, 23 maç sonunda 22 puan ile ligin 18. sırasında yer alıyor.

Rize temsilcisinde sakatlıkları bulunan kaleci Gökhan Akkan ve Aminu Umar kadroda yer almayacak.

Yeni transferlerden lisansı çıkarılan Gedson Fernandes ve Eren Albayrak, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun görev vermesi halinde ilk kez yeşil-mavili forma ile sahaya çıkacak.

Ligde 37 puan ve averajla 4. sırada bulunan Adana Demirspor, 22 puanlı rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Akdeniz ekibinde kart cezalısı Samet Akaydın ile sakat Tarık Çamdal, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Younes Belhanda'nın durumu ise maç saati belli olacak.

Ligin ilk yarısında Adana'da oynanan karşılaşmayı yeşil-mavililer 3-1 kaybetmişti.