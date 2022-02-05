Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pekin'de ilk altın madalyayı Therese Johaug kazandı
[Fotoğraf: Reuters]
2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın ilk altın madalyasını, kadınlar kayaklı koşuda Norveçli Therese Johaug kazandı.
2022
- Kadınlar kayaklı koşuda Norveçli Therese Johaug, oyunların ilk altın madalyasını kazandı
İSTANBUL (AA) -
Çin'in başkenti Pekin'de başlayan oyunların ilk madalya mücadelesi, kayaklı koşu kadınlar 15 kilometre skiatlon kategorisinde gerçekleştirildi.
Müsabakayı ilk sırada bitiren Norveçli Therese Johaug, altın madalyanın sahibi oldu. Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Natalia Nepryaeva gümüş, Avusturyalı Teresa Stadlober bronz madalya elde etti.
Etiketler: Çin
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