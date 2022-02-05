Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, genç milli tenisçi Süleyman Deniz, J4 Kish Island Turnuvası'nda set vermeden geldiği final maçında İranlı rakibi Amiral Ghavam'ı da set vermeden 7-6 ve 6-1'lik setlerle yenerek kariyerindeki ilk tekler şampiyonluğuna ulaştı.

Turnuvada genç milli tenisçi Ada Pinara Karabacak ise İranlı rakibi Romina Zeynali Sourmanabadi'yi 6-0, 6-1 yenerek tek kızlarda şampiyonluk elde etti.

Çift kızlar kategorisinde de Nisa Bulut ve Ada Pinara Karabacak, final karşılaşmasında Eda Numanoğlu ve İranlı partneri Dorsa Cheraghi çiftini 6-1, 6-2 yenerek birincilik kupasını kaldırdı.