Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepe'de bir pozitif vaka
Spor Toto Süper Lig'de 6 Şubat Pazar günü Altay'la karşılaşacak Göztepe'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Altay maçı öncesinde yapılan COVID-19 testinde bir futbolcunun testi pozitif çıktı.
Oyuncu ev izolasyonuna alındı ve tedavisine başlandı.
Kamuoyunun Bilgisine#Göztepe pic.twitter.com/duc23WV3zF— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) February 5, 2022
Etiketler: Göztepe Koronavirüs
Sıradaki Haber
Ümraniyespor Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü transfer etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz