Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursaspor'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı takımın ligin 23. haftasında bugün iç sahada Altınordu ile oynayacağı karşılaşma öncesi yapılan olağan PCR testi sonucunda bir oyuncunun testi pozitif çıktı.
"Futbolcumuzun genel sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon sürecine başlanmıştır."
Etiketler: Bursa Koronavirüs
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