Milli sporcu Furkan Akar Pekin'de çeyrek finalde
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde yarışan Furkan Akar, dörtlü elemeleri geçerek tur atladı.
Kısa kulvar buz patenin Türkiye'yi Kış Olimpiyatları'nda temsil eden ilk sporcu olan Furkan, 1.25.462'lik derecesiyle ikinci sırada yer alarak olimpiyatlarda sürat pateni branşında elemeleri geçen ilk Türk oldu.
Furkan Akar çeyrek finalde!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) February 5, 2022
Ülkemizi kısa mesafe sürat pateninde temsil ederek olimpiyat tarihimizde bir ilke imza atan Furkan Akar, eleme serisinde 2. olarak çeyrek finale yükseldi! pic.twitter.com/ITRZUxyPo5
Erkekler 1000 metrede aldığı kotayla Pekin Kış Olimpiyatları'na hak katılmaya hak kazanan 19 yaşındaki genç sporcu, Türkiye'nin ilk Olimpik kısa kulvar sürat pateni sporcusu olmuştu.
Furkan Akar'ın katılmaya hak kazandığı çeyrek final yarışları 7 Şubat'ta yapılacak.
Furkan Akar, tarihi çeyrek final sonrasında duygularını TRT Spor Yıldız ile paylaştı!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) February 5, 2022
"Tüm Türkiye beni destek mesajlarıyla motive etti. Çok mutluyum, çok gururluyum." pic.twitter.com/w9IGnDrs15