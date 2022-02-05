Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Loic Alex Teliere Hubert Remy ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Fransız forvet bu sezon 8 maçta 262 dakika görev alırken gol atma başarısı gösteremedi.