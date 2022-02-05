Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rizespor ile Loic Remy'nin yolları ayrıldı
[Loic Remy]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile yollarını ayırdı.
Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Loic Alex Teliere Hubert Remy ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Fransız forvet bu sezon 8 maçta 262 dakika görev alırken gol atma başarısı gösteremedi.
Futbol Kamuoyuna Duyurulur— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 5, 2022
Profesyonel futbolcumuz Loic Alex Teliere Hubert Remy ile sözleşme tek taraflı olarak feshedilmiştir.
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Etiketler: Çaykur Rizespor Transfer Haberleri
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