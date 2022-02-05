Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 16:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş'tan Eren Bulut'a destek
Tren kazası geçiren Eren'e Beşiktaş teknik direktörü ve futbolcusundan destek geldi. Önder Karaveli, Eren'e videolu mesaj, futbolcu Josef de Souza ise imzalı Beşiktaş forması gönderdi.
Tren kazası geçirerek sağ ayağını kaybeden 15 Yaşındaki Eren Bulut’a Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'den ve Josef de Souza'dan destek geldi.
Karaveli, Beşiktaşlı Eren'e videolu mesaj gönderdi. Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza ise imzaladığı formasını Eren’e gönderdi.
Etiketler: Beşiktaş
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