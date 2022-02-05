Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların ilk gününde yarışan Fatih Arda, 74,5 metrelik atlayışıyla 52,8 puan topladı ve 46. sırayı aldı.

İlk 50 sporcu arasında yer alan Fatih Arda, olimpiyatlarda kayakla atlama branşında elemeleri geçen ilk Türk oldu.

Fatih Arda'nın katılmaya hak kazandığı ilk tur atlayışları yarın yapılacak.

Türkiye'yi 7 sporcu temsil ediyor

Kış Olimpiyatları'nda kayakta 6, buz pateninde ise 1 Türk sporcu Çin'de yarışıyor.

Kayakta alp disiplininde Özlem Çakıroğlu ve Berkin Usta, kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu, kayaklı koşuda Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman ile Yusuf Emre Fırat yer alacak. Kısa kulvar sürat pateninde ise Furkan Akar Pekin'de mücadele verecek.