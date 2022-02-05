Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta, hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.

Ligin ilk devresini 15 puanla tamamladıktan sonra ikinci yarıda Fraport TAV Antalyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir maçlarını galip tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Altay'ı yenip üst üste 5'inci galibiyetini almak için mücadele edecek.

Eksik oyuncunun bulunmadığı Göztepe, ligde 27 puan ve averajla 14'üncü sırada bulunuyor.

Ligde 7. haftada Beşiktaş'ı mağlup ettikten sonra 16 müsabakadır kazanamayan Altay, bu karşılaşmalarda 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, üst üste 8 maçta puan çıkaramadı.

Kart cezalıları Ceyhun Gülselam ve Cesar Pinares'in yanı sıra sakatlığı süren Serge Aka yarın forma giyemeyecek.

Altay'ın Süper Lig'deki 56. teknik direktörü

Mustafa Denizli'nin 20. haftanın ardından görevden ayrıldığı Altay'da 3 maç görev yapan Mert Nobre'den sonra teknik direktörlüğe Serkan Özbalta getirildi.

Daha önce Ankara Keçiörengücü ve Manisa FK'yi çalıştıran Özbalta, Altay'ın Süper Lig'deki 56. teknik direktörü olacak.

Özbalta, teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de ilk maçına çıkacak.

58. randevu

Bu sezonla birlikte 28 kez aynı ligde yer alan Altay ile Göztepe, liglerde 57 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Altay'ın 23, Göztepe'nin 13 galibiyeti bulunurken, 21 maç da berabere tamamlandı.

Bu maçlarda Altay'ın 69 golüne karşılık Göztepe 49 gol kaydetti.

Süper Lig'de Altay ile oynadığı son 8 karşılaşmada galibiyeti bulunmayan Göztepe, rakibine karşı son galibiyetini 9 Eylül 1979'da 3-1'lik skorla aldı. Daha sonraki 8 karşılaşmada Göztepe 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Altay, ligin ilk devresinde 1-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Golcüler

İki takım arasındaki rekabette Altay'da 46, Göztepe'de 32 farklı isim gol üretti.

Altay adına 7 gol atan siyah-beyazlı ekibin eski sportif direktörü İbrahim Akın ile 5 gole ulaşan eski teknik direktör Mustafa Denizli takımları adına en fazla gol kaydeden isimler olarak dikkati çekiyor.

Göztepe'de ise 7 golü bulunan Fevzi Zemzem ile 5 gol üreten Gürsel Aksel sarı-kırmızılı formayla en çok atan isimler oldu.

6 Şubat'ta 2. randevu

İki ekip daha önce 6 Şubat'ta bir kez daha birbirlerine rakip olmuştu. 2019-2020 sezonunda Süper Lig'in 19. haftasında 6 Şubat 2020'de Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Altay, Göztepe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.

Gürsel Aksel Stadı'nda ilk maç

Daha önce liglerde çıktıkları 57 müsabakanın 33'ünü Alsancak, 23'ünü Atatürk, 1'ini de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayan iki takım Gürsel Aksel Stadı'nda ilk kez karşılaşacak.

Göztepe ile Altay arasındaki müsabaka yarın saat 19.00'da başlayacak.