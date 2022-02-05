Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynana karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

İlk yarısı golsüz sona eren Kadıköy'deki müsabakada 3 puana ulaşan taraf 61. dakikada Berkay Özcan'ın kaydettiği golle Medipol Başakşehir oldu.

Bu sonucun ardından puanını 37'ye yükselten turuncu lacivertliler, averajla Fenerbahçe'yi geride bıraktı ve 5. sıraya yerleşti.

Sahasında Medipol Başakşehir'e tek golle boyun eğen İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ise 37 puanda kaldı.

Emre Belözoğlu teknik adam olarak ilk kez Fenerbahçe karşısında

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye karşı teknik adam olarak ilk kez görev aldı.

Emre Belözoğlu, futbol oynadığı, sportif direktör ve teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe'ye karşı ilk kez teknik direktör olarak saha kenarında bulundu.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada Aleksic'in şutunda savunmaya çarpan top ceza sahası içinde Berkay Özcan'ın önünde kaldı. Penaltı noktasının gerisinde müsait durumdaki Berkay'ın şutunda, Nazım Sangare son anda araya girdi ve top kornere çıktı.

27. dakikasında İrfan Can'ın ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Pelkas, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Pelkas'ın dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Volkan Babacan, iki hamlede topun sahibi oldu.

32. dakikada Tolga Ciğerci'nin yaklaşık 30 metreden çektiği şutta top, önce Crespo'ya sonra da üst direğe çarparak kornere gitti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada Berisha'nın yaklaşık 25 metre mesafeden kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Osayi, kaleci Volkan Babacan'a faul yaptı.

61. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Chadli, ceza sahasındaki Berkay'a yerden pasını gönderdi. Topu kontrol eden ve rakibinden kurtaran Berkay'ın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

72. dakikada konuk ekip ikinci gole yaklaştı. Orta sahada topla buluşan Berkay, rakiplerinden sıyrılarak Fenerbahçe ceza sahasına yaklaştı. Ceza yayı önünde açısını düzelten Berkay şutunu atarkenı, kaleci Berke soluna gelen topu uzanarak iki hamlede kontrol etti.

Mücadele konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DHA]

Stat: Ülker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen

Fenerbahçe: Berke Özer, Nazım Sangare, Kim Min Jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Osayi (Dk. 83 Burak Kapacak), Sosa (Dk. 74 Serdar Dursun), Crespo (Dk. 65 Mert Hakan Yandaş), Pelkas (Dk. 65 Valencia), İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Ozan Tufan), Berisha

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç (Dk. 62 Serdar Gürler), Aleksic, Berkay Özcan (Dk. 90+2 Epureanu), Chadli (Dk. 82 Gulbransen), Okaka

Gol: Dk. 61 Berkay Özcan (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 24 Crespo, Dk. 37 Berke Özer, Dk. 72 Berisha (Fenerbahçe), Dk. 40 Deniz Türüç, Dk. 51 Tolga Ciğerci, Dk. 69 Duarte, Dk. 75 Berkay Özcan (Medipol Başakşehir)