Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 20:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aytaç Kara Göztepe'ye kiralandı
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray, futbolcusu Aytaç Kara'yı sezon sonuna kadar Göztepe'ye kiraladığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Göztepe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Göztepe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/AFGIyfRVX0— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 4, 2022
Aytaç, sezon başında Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak kadroya dahil edilmişti.
Etiketler: Galatasaray Göztepe
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