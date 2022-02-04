Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 17:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Muhammed Gümüşkaya Giresunspor'da
Fenerbahçe, sözleşmesini uzattığı Muhammed Gümüşkaya'yı Giresunspor'a kiraladı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde 4 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Muhammed Gümüşkaya'yı Giresunspor'a kiraladı. Gümüşkaya, ligin geri kalanında Giresunspor forması giyecek.
21 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla bu sezon 18 maçta görev alırken, 1 kez de gol attı.
Etiketler: Fenerbahçe Giresunspor Transfer Haberleri
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