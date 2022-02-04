Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alanya'da karda mahsur kalan Rumen milli bisikletçi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde kırsal bölgede kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan Rumen milli bisikletçi Tudor Ghotic jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Romanyalı yol bisikletçisi antrenman sırasında kar ve tipi nedeniyle Bayır Mahallesi Takanlar mevkisinde mahsur kaldı.
[Fotoğraf: AA]
Ghotic'in ihbarı üzerine, bölgeye Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Güzelbağ Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmayla bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan Rumen bisikletçiyi kurtardı.
Etiketler: Antalya
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