Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusuyla sözleşme imzalandı.

Tunay Torun, bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta görev yaptı. Tunay, 2014-2017 yıllarında da Kasımpaşa'da forma giymişti.