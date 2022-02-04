Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kasımpaşa Tunay Torun'u renklerine bağladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, eski futbolcusu Tunay Torun'u kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusuyla sözleşme imzalandı.
Tunay Torun, bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta görev yaptı. Tunay, 2014-2017 yıllarında da Kasımpaşa'da forma giymişti.
Transfer— KASIMPAŞA (@kasimpasa) February 4, 2022
2014-2017 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giyen Tunay Torun, yeniden Kasımpaşamızda!
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Etiketler: Kasımpaşa Transfer Haberleri
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