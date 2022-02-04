Beyaz şölen başladı. 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni yapıldı.

Açılış, ülkelerin geçiş törenine sahne oldu. Oyunlara 7 sporcu ile katılan milli takımızda, ay-yıldızlı bayrağımızı Ayşenur Duman ve Furkan Akar taşıdı.

Töreni Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yerinden takip etti.

Ana teması; Tek Dünya ve Tek Aile olan açılış seremonisini tıpkı 2008 Olimpiyat Oyunları'nda olduğu gibi Zhang Yimou üstlendi.

Açılış töreni konserler, dans koreografileri ve ışık gösterileriyle izleyenlere görsel ve işitsel bir şölen sundu.

Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları, 20 Şubat'ta yine Pekin Ulusal Stadyumu'nda düzenlenecek kapanış seremonisiyle son bulacak.

Dev organizasyon tüm heyecanıyla TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak.

Ve milli sporcularımız Pekin Ulusal Stadyumu'nda! pic.twitter.com/EOcGDMObRf — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) February 4, 2022

Türkiye'yi 7 sporcu temsil ediyor

Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi ise 7 sporcu temsil edecek. Kayakta 6, buz pateninde ise 1 Türk sporcu Çin'de yarışacak.

Kayakta alp disiplininde Özlem Çakıroğlu ve Berkin Usta, kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu, kayaklı koşuda Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman ile Yusuf Emre Fırat yer alacak. Kısa kulvar sürat pateninde ise Furkan Akar Pekin'de mücadele verecek.

90'dan fazla ülkeden 3 bine yakın sporcu mücadele edecek

4-20 Şubat'ta yapılacak 2022 Kış Olimpiyatları'nda 15 dalda 90'dan fazla ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu mücadele edecek.

Olimpiyatlarda Buz hokeyi, curling, artistik buz pateni, sürat buz pateni, kısa kulvar sürat buz pateni, alp disiplini kayak, serbest stil kayak, kayaklı koşu, kayakla atlama, biatlon, kuzey kombine, snowboard, kar kızağı, iskelet kızağı ve tek kişilik kızak dallarında müsabakalar yapılacak.

Salon buz müsabakaları Pekin merkezinde, alp disiplini kayağı ile kızak müsabakaları merkeze 75 kilometre uzaklıktaki Yançing ilçesinde ve diğer kayak, snowboard ve kayakla atlama müsabakaları ise komşu Hıbey eyaletine bağlı Cangciakou şehrinde yapılacak.

COVID-19 salgını nedeniyle "kapalı devre" organize edilecek

Olimpiyatlar, COVID-19'un yayılmasından korunmak amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin yer aldığı etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sisteminde gerçekleştirilecek.

Oyunlarda açılış, kapanış törenleri ve müsabakalar için bilet satılmazken izleyici grupları davetle müsabakalara getirilecek.