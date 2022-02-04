Fenerbahçe Kulübü’nün eski Başkanı Aziz Yıldırım, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yaptı.

Yıldırım, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 3 Temmuz süreciyle ilgili vermiş olduğu beraat kararlarının, 20 Aralık 2021 tarihinde Yargıtay tarafından onanması hakkında konuştu.

Aziz Yıldırım, 10 yıllık bir süreç sonunda Yargıtay tarafından beraat kararlarının onandığını hatırlattı.

"Bu dava, Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer aldığı şekli ile 15 Temmuz darbe girişimine giden yolda FETÖ’nün kilometre taşlarındandır. Bu mücadelede bizlere daima destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm parti liderlerine, milletvekillerine, kumpasın aydınlatılması ve kumpasın aktörlerinin adalet önüne çıkarılmalarına vesile olan emniyet ve adalet teşkilatı mensuplarına teşekkür ederim."

Aziz Yıldırım, bu güne kadar bu yolda telafisi imkansız maddi ve manevi kayıplarının olduğunu kaydetti.

"Kişisel olarak maddi kayıpları sineye çekmek zorundayız ve hiçbir şekilde dert etmiyoruz, ancak manevi kayıplarımızın maalesef hiçbir telafisi yoktur."

"Açtığımız davalardan gelecek tazminatları bağışlayacağız"

Aziz Yıldırım, yapılmış tüm haksız uygulamalarla ilgili, sürecin bir parçası olan ve görevini kötüye kullanan herkes hakkında dava açtıklarını söyledi.

"Buradan çıkacak tazminatları kuruşuna dokunmadan Fenerbahçe Eğitim Kurumları’na ve Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağız."

Erzik ve Aydınlar'a CAS sorusu

"UEFA yönetiminde bulunan Sayın Şenes Erzik ve dönemin TFF Başkanı Sayın Mehmet Ali Aydınlar’a da sormak isterim, CAS davasının geri çekilmesi neden talep edildi? Davanın geri çekilme nedeni olarak gösterilen ülke menfaati neydi ve bu menfaat elde edilebildi mi? Bu soruların cevaplarının tüm şeffaflığıyla Fenerbahçe camiası ve kamuoyuyla paylaşılması gerekmektedir."