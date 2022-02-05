Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 00:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muhammed Gümüşkaya Giresunspor'da
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe, altyapısından yetişen Muhammed Gümüşkaya'nın sezon sonuna kadar GZT Giresunspor'a kiralandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol akademimizin son dönemde yetiştirdiği yıldızlardan olan Muhammed Gümüşkaya'nın kariyer gelişim planlaması çerçevesinde, oyuncumuzun ligin geri kalan bölümünde Giresunspor'a kiralık olarak verilmesi kararlaştırılmıştır. Sarı-lacivertli formamıza uzun yıllar hizmet edeceğine inandığımız Muhammed'e sakatlıktan uzak başarılı bir dönem diliyoruz" denildi.
21 yaşındaki oyuncu, bu sezon sarı-lacivertli formayla ligde 11, kupada 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6 olmak üzere toplam 18 maça çıktı.
Etiketler: Fenerbahçe Giresunspor Süper Lig Transfer Haberleri
Son Haberler
- 00:22
- 00:17
- 00:11
- 00:04
- 00:01
Sıradaki Haber
Aytaç Kara Göztepe'ye kiralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz